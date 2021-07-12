تيار المستقبل: الحريري سيتخذ الموقف الملائم في الأيام المقبلة

العالم _ لبنان

وقال عضو كتلة "المستقبل" اللبنانية، النائب محمد الحجار، ان "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمام عدة خيارات، منها الاعتذار ومنها كذلك أن يقدم تشكيلة حكومية أو ربما هناك قرارات أخرى".

وأضاف: "هذا الأمر قيد الدرس من قبل الحريري وسيتخذ الموقف الملائم في الأيام القليلة القادمة"، لافتا إلى أن الحريري "حاول بكل السبل والطرق والوسائل تدوير الزوايا والاستجابة لمبادرات متعددة آخرها كانت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري للوصول إلى تأليف حكومة بشروط المبادرة الفرنسية، حكومة تتمكن القيام بالإصلاحات وجلب المساعدات للبنان".