التطورات الميدانية والسياسية في افغانستان.. تحرير مديرية الزاهر في اليمن

العالم - بانوراما

الى ذلك قالت الخارجية الروسية ان روسيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستعمل بشكل حاسم لمنع وقوع أي عدوان أو استفزاز على الحدود الطاجيكية - الأفغانية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: توزيع الإعلام الحربي اليمني مشاهد تكميلية للعملية العسكرية الواسعة التي حررت بها القوات اليمنية المشتركة مديرية الزاهر بالكامل في محافظة البيضاء بعد معارك مع جماعتي داعش والقاعدة المدعومتين سعوديا.

وانطلقت العملية العسكرية من أربعة مسارات واسفرت في النهاية عن استعادة السيطرة على مركز مديرية الزاهر وعشرات المواقع في الضحاكي والصومعة، ومقتل وجرح عدد كبير من عناصر الجماعات الارهابية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.