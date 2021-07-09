الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١
٠١:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مشاهد جديدة لتحرير مديرية الزاهر وعشرات المواقع بالبيضاء

الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

نشر الإعلام الحربي  اليوم الجمعة، مشاهد تكميلية لعملية عسكرية واسعة أسفرت  عن تحرير مديرية الزاهر بالكامل واستعادة كل المواقع التي حاولت العناصر التكفيرية احتلالها مسنودين بغطاء عسكري ومادي وإعلامي من الولايات المتحدة الأمريكية والنظام السعودي.

العالم- اليمن

وأظهرت المشاهد قيام قوات الجيش واللجان الشعبية بشن عملية هجومية معاكسة بالتعاون مع أبناء المحافظة وقبائلها الشرفاء عقب التصدي لزحوف واسعة شنتها العناصر التكفيرية بتمويل ودعم وتخطيط مباشر ومعلن من قبل قوى العدوان الأمريكي السعودي.

وانطلقت العملية العسكرية من أربعة مسارات وانتهت بتطهير وتأمين عشرات المواقع والأوكار التي كانت تتخذها التنظيمات التكفيرية منذ سنوات معسكرات ومصانع للمتفجرات والعبوات الناسفة تحت رعاية وأنظار تحالف العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعرض الإعلام الحربي مشاهد أظهرت جانباً من المعارك الخاطفة التي خاضها الجيش واللجان الشعبية واستطاعوا فيها -بفضل الله- إيقاع خسائر فادحة في صفوف التنظيمات التكفيرية التي لاذت بالفرار، قبل تمكن المجاهدين من بسط السيطرة الكاملة على المنطقة.

روابط ذات صلة

عندما تتنابز احجار الشطرنج.. هل السعودية ضالعة بتفجير دبي؟

السيد عبدالملك الحوثي يعزي برحيل القيادي الفسطيني أحمد جبريل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابة طفل بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في حجة

مصر تستعد لإنشاء أكبر مشروع من نوعه في البلاد وإفريقيا

عبداللهيان یصف الجمهوریة الاسلامية بمثابة بلد جوار وشقيق لافغانستان

'طالبان' تنفي تعهدها للأمريكان عدم استيلائها على عواصم أقاليم بأفغانستان

الرئيس الأفغاني يصل قاعدة 'باغرام' الجوية بعد أسبوع من رحيل القوات الأميركية

إثيوبيا: الملء الثاني للسد يجري بحسب جدول متفق عليه مع مصر والسودان