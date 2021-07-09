مشاهد جديدة لتحرير مديرية الزاهر وعشرات المواقع بالبيضاء

العالم- اليمن

وأظهرت المشاهد قيام قوات الجيش واللجان الشعبية بشن عملية هجومية معاكسة بالتعاون مع أبناء المحافظة وقبائلها الشرفاء عقب التصدي لزحوف واسعة شنتها العناصر التكفيرية بتمويل ودعم وتخطيط مباشر ومعلن من قبل قوى العدوان الأمريكي السعودي.

وانطلقت العملية العسكرية من أربعة مسارات وانتهت بتطهير وتأمين عشرات المواقع والأوكار التي كانت تتخذها التنظيمات التكفيرية منذ سنوات معسكرات ومصانع للمتفجرات والعبوات الناسفة تحت رعاية وأنظار تحالف العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعرض الإعلام الحربي مشاهد أظهرت جانباً من المعارك الخاطفة التي خاضها الجيش واللجان الشعبية واستطاعوا فيها -بفضل الله- إيقاع خسائر فادحة في صفوف التنظيمات التكفيرية التي لاذت بالفرار، قبل تمكن المجاهدين من بسط السيطرة الكاملة على المنطقة.