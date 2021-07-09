منع النظام السعودي للحج يشعل مواقع التواصل

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واعتبر النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان قرار النظام السعودي خطوة ممنهجة في سياق الدور المكشوف الذي يقوم به في خدمة المشروع الأمريكي الصهيوني. كما ان ذرائع منع استقبال حجاج من خارج السعودية واهية، وغير موضوعية، كون الحج لا يخص النظام السعودي وحده، بل شأن يهم المسلمين كافة،

كما وعبر النشطاء عن غضبهم الشديد من قيام نظام آل سعود من منع حج بيت الله للعام الثاني على التوالي تحت ذرائع ومبررات واهية، في الوقت الذي تعج فيه بلاد الحرمين بالحفلات الماجنة وبحضور الآلاف.

ولاقى قرار النظام السعودي بمنع المسلمين من دخول اراضي المملكة أداء فريضة الحج لهذا العام انتقادات واسعة لدى الاوساط الاسلامية، حيث استنكر العديد من الشخصيات العربية والاسلامية قرار السعودية حرمان الحجاج في بقية الدول من أداء هذه الفريضة التي تعد الركن الخامس من أركان الإسلام.

وقد قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي في تغريدة له " النظام السعودي وحلفاؤه يصنعون كل يوم حدثا لإلهاء ابناء الأمة عن جريمته المنكرة المتمثلة في منع المسلمين من الحج نحيي كل الأصوات الحرة التي لم تتوقف عن إدانته والتنديد وندعو لحملة تغريد إسلامية على هاشتاغ #منع_الحج_خطه_امريكيه".

واضاف في تغريدة اخرى:"هذه خطة تبدو أمريكية ترويض للناس على أن يتقبلواتقليص وتقليل عدد الحُجاج من كل بلد عدد مُعيَّن ويكون عددا قابلاللتخفيض،وكل سنة يخفضون أكثر، وكل سنة يفتعلون شيئاً فيما يتعلق بالكعبة، يقولون:(قد حصل وباء،أو حصل كذا من كثرة الازدحام) إذاقللوا العدد الشهيدالقائد".

وقد تفاعل الرواد مع هذا الوسم وغرد "Hussein deflh " : "نعم ايه المجاهد محمد الحوثي ...باقي الخطوه الثاني منع الاذان في المساجد ...والخطوه الثالثه منع الصلاه وقت الدوام .... والخطوه الرابعه من دخول المساجد للاطفال والمراهقين".

وغردت صاحبه حساب باسم"زهراءاليمن" : "مايقوم به النظام السعودي من منع المسلمين أداء فريضة الحج يعد مساهمه فعليه للخطه الأمريكيه التي تتبنى محاربة الاسلام خدمة للكيان الصهيوني".

فيما غرد صاحب حساب باسم "عمليات الرعد القاصف" : "قال الشهيد القائد حسين بدرالدين الحوثي سيمنعون الحج بحجة الوباء والامراض وغيرها ولكن هم لايمنعون حضور مباريات كأس العالم مع العلم ان تلك الرياضات يأتي منها الناس من جميع دول العالم وليس المسلمون وحدهم #منع_الحج_خطه_امريكيه".

وغرد صاحب حساب باسم "الشنب" : "كثرة الحوادث العرضية ومن ثم منع الناس من الوصول للحرم دليل على ان هناك خطة مسبقة لاجل عزوف الناس عن المسجد الحرام".