الاحتلال يقمع مسيرات منددة بالاستيطان في الضفة

العالم ـ فلسطين

فقد اندلعت مواجهات ظهر اليوم الجمعة (9-7) بين مواطنين وقوات الاحتلال في جنوب وشرق نابلس، ما أسفر عن إصابات بين صفوف المواطنين.

فقد أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر طبية أن مواطنًا أصيب بالرصاص المطاطي في قدمه، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات يوميًّا منذ قرابة شهرين، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

في الوقت نفسه قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية، شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت صوب المشاركين في المسيرة الرصاص الحي وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات حتى الآن.

وأوضحت أن المسيرة خرجت عقب أداء صلاة الجمعة وسط القرية، باتجاه المنطقة الشرقية؛ احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية.

كما قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم في قرية مسافر يطا (جنوب الخليل).

واعتدى جنود على الفلسطينيين المشاركين في الوقفة، تنديدا بالتوسع الاستيطاني والاعتداءات المستمرة للاحتلال والمستوطنين بحق أهالي المسافر.

وأدى المشاركون صلاة الجمعة فوق أراضي "أم الشقحان"، المهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين، الذين قاموا بوضع حافلة نقل ركاب بالقرب من مستوطنة "افيقال" المقامة على أراضي المواطنين.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني والشعارات المنددة بالاحتلال، وبسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها بحق أهالي المسافر، مطالبين المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان القيام بمسؤولياتهم في حماية الأهالي وممتلكاتهم ووقف اعتداءات الاحتلال المستمرة.

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، التي اقتحمت مسجد "ترسلة" قرب بلدة جبع جنوب جنين، ومنعت المواطنين من ترميمه وإقامة صلاة الجمعة فيه.

وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت موقع "ترسلة" وداهمت المسجد وأجبرت المواطنين وفعاليات البلدة والمصلين على الخروج منه بالقوة.

وأوضحت أن جنود الاحتلال منعوا المواطنين من تنظيف المكان وتأهيله تمهيدا لإقامة صلاة الجمعة فيه، وأطلقوا وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، وانتشروا داخل الموقع وفي محيطه وعلى شارع جنين- نابلس.

وتتعرض المنطقة بشكل شبه يومي لاقتحامات جنود الاحتلال، ومحالات المستوطنين الاستيلاء عليه، وفي ظل إهمال السلطة والجهات المختصة للموقع وتركه عبر سنوات دون ترميم.

و"ترسلة" تلة فلسطينية تقع إلى الجنوب من مدينة جنين على الطريق الرئيس الواصل بين محافظتي جنين ونابلس بالقرب من بلدة جبع، وبلغت مساحتها ما يقارب 60 دونماً، وتأسست قبل العام 1967 كمعسكر للجيش الأردني.

كما اندلعت مواجهات في بلدة كفر قدوم في قلقيلية، بعد قمع الاحتلال مسيرة إسبوعية تندد بالاستيطان.