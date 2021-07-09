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الولايات المتحدة تفرض الحظر على 34 شركة على خلفية ارتباطها بالصين وروسيا وإيران

الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

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