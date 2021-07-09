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مقرر الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية بمثابة جريمة حرب

مقرر الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية بمثابة جريمة حرب
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن محققا من الأمم المتحدة أبلغ مجلس حقوق الإنسان، بأن إقامة المستوطنات الإسرائيلية تصل لمستوى جريمة حرب.

العالم ـ الاحتلال

وقالت الوكالة أن المحقق طالب الدول بأن توضح لـ"إسرائيل" أن "احتلالها غير المشروع... لا يمكن أن يستمر بلا ثمن".

جاء ذلك في كلمة لمايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أمام جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف.

وقال لينك: "ما خلصت إليه أن المستوطنات الإسرائيلية تصل لمستوى جريمة حرب".

وأضاف: "أقول لكم إن هذه النتيجة تلزم المجتمع الدولي... بأن يوضح لإسرائيل أن احتلالها غير المشروع وتحديها للقانون الدولي والرأي الدولي لا يمكن أن يستمر بلا ثمن".

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