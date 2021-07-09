شاهد .. طالبان تستمر في تقدمها بأفغانستان وسط دعوات للحوار السياسي

العالم - أفغانستان

تطورات سياسية متسارعة كتسارع الميدان المشتعل هو الحال في افغانستان ،التي تشهد معارك ضارية بين جماعة طالبان التي تتقدم سريعا على الارض وبين قوات الحكومة الافغانية.



اخر تلك المستجدت الميدانية كان في اعلان الجماعة انها باتت تسيطر على خمسة وثمانين بالمئة من الاراضي الافغانية .



التقدم الميداني لجماعة طالبان حرك مواقف لدول الجوار الافغاني، فإيران التي استضافت اجتماع الحوار الافغاني سعت خلاله طهران لتكريس السلام في هذا البلد الممزق بفعل الحروب والتدخلات الاجنبية لقد جددت الجمهورية الاسلامية استعدادها لدعم المفاوضات بين مختلف الاجنحة الافغانية لحل وتسوية الازمات الجارية ،وقد اكدت طهران مجددا التزامها بالمساعدة في التنمية الشاملة لافغانستان بعد ارساء السلام فيها.



وعلى خلفية الاحداث الجارية قالت الخارجية الروسية ان جماعة طالبان باتت تسيطر على ثلثي المساحة الحدودية الفاصلة بين أفغانستان وطاجيكستان واضافت ان روسيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستعمل بشكل حاسم لمنع وقوع أي عدوان أو استفزاز على الحدود الطاجيكية - الأفغانية في الوقت نفسه اشار وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الى ان التطورات الأخيرة في أفغانستان تثير قلق موسكو إزاء خطر امتداد المشاكل إلى أراضي حلفائها بحسب تعبيره.والشهر الماضي أعلنت جماعة طالبان سيطرتها على شير خان بندر، أبرز معبر حدودي بين افغانستان وطاجيكستان.واضطر حوالى ألف جندي أفغاني الى اللجوء الى طاجيكستان بعد معارك حادة.



ومن واشنطن دافع الرئيس الأميركي جو بايدن عن قراره سحب قوات بلاده من أفغانستان وقال إنه تم تحقيق الهدف الاصلي من غزو افغانستان وهو القضاء على جماعة القاعدة. وحدد بايدن نهاية آب اغسطس المقبل موعدا لإكمال انسحاب القوات الأميركية من افغانستان..



وكانت جماعة طالبان أعلنت استيلاءها على إسلام قلعة أهم معبر حدودي أفغاني مع إيران يقع في ولاية هرات في غرب البلاد.وعلى خلفية تلك التطورات ،طلبت الحكومة الافغانية المساعدة من طهران في اعادة قوات حرس الحدود الافغانية التي لجأت الى ايران عبر معبر اسلام قلعة الحدودي عقب هجوم قوات طالبان امس..بدورها اعلنت ايران استعدادها لقبول هذا الطلب بدوافع ودية وانسانية، مؤكدا أنها تعمل على إعداد رحلة مباشرة الى العاصمة الافغانية لإعادتهم.

