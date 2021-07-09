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الأسد يعزي بوتين بضحايا حادث تحطم طائرة الركاب المدنية

الأسد يعزي بوتين بضحايا حادث تحطم طائرة الركاب المدنية
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أرسل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم برقية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب فيها عن تعازيه القلبية بضحايا حادث طائرة الركاب المدنية التي تحطمت في منطقة كامتشاتكا الروسية.

العالم-سوريا

وجاء في برقية الرئيس الأسد للرئيس بوتين: لقد أحزننا نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا والذي أسفر عن خسائر في الأرواح، أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى الشعب الروسي بأحر التعازي القلبية راجياً من الله أن يلهم ذويهم الصبر والسكينة.

وأضاف الرئيس الأسد: نحن نشارككم مشاعر الحزن والألم لهذا الحادث المؤسف، ونتمنى أن يجنب الله بلادكم وشعبكم الصديق كل مكروه وأذى.

ولقي 28 شخصاً حتفهم في حادث تحطم طائرة ركاب من طراز “آن 26” ذات المحرك الخفيف في إقليم كامتشاتكا أقصى شرق روسيا أمس الأول بحسب مصدر في شركة الطيران الروسية.

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