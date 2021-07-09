العراق.. القبض على 5 إرهابيين في محافظة الأنبار

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني شرعت في محافظة الانبار بعد تلقي معلومات استخبارية، ووفق مذكرات قضائية، بتنفيذ عمليات نوعية ألقي القبض خلالها على ثلاثة من عناصر داعش احدهم يعمل بصفة جندي بما يعرف قاطع الانبار والاخرين عملا بصفة جنود فيما يسمى قاطع فلوجة".

وأضافت، أنه "في عملية منفصلة اخرى، تمكنت مفارز الجهاز، ووفق مذكرات قضائية من القاء القبض على ارهابيين اثنين ينتميان لعصابات داعش احدهما عمل في تصفيح العجلات المفخخة ضمن ما يعرف بقاطع الجزيرة إبان عمليات التحرير وقد دونت اقوال المتهمين أصوليا بعد اعترافهم بتنفيذ هجمات عدة طالت المواطنين والقوات الامنية، وتمت احالتهم الى الجهات القانونية المختصة".