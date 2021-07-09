إصابة مواطن في صعدة وخروقات العدوان مستمرة

العالم- اليمن

مصدر عسكري أوضح أن قوى العدوان ارتكبت 150 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة وتسعة خروقات بقصف مدفعي لعدد 103 قذائف و110 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

وتضمنت الخروقات أربع غارات لطيران تجسسي على الدريهمي والفازة والجبلية وتحليق خمس طائرات حربية في أجواء كيلو16 والمنظر والمدينة و19 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والدريهمي والفازة والجبلية.

وأكد المصدر إصابة مواطن بجروح خطيرة جراء قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، في حين شن الطيران غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وأربع غارات على مديريتي ناطع و ذي ناعم.