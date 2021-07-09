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شاهد .. تشييع القائد الفلسطيني الكبير احمد جبريل الى مواثه الاخير في دمشق

الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

شيع في العاصمة دمشق جثمان الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، احمد جبريل في موكب مهيب، ووارى المشيعون جثمانه في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك .

العالم - مراسلون

بعد 83 عامًا من العمل المقاوم، رحل القائد الفلسطيني الكبير، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، أحمد جبريل، و شيع بموكب مهيب في العاصمة دمشق التي احتضنته واحبته .

ودعه محبوه ومحبو فلسطين، مردين صلاه الجنازة عليه في مسجد العثمان في العاصمة السورية، لتجول به هذه الجموع احياء دمشق باتجاه مثواه الاخير في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك كما يليق بختام مسيرة المجاهدين الكبار.

قضى ابو جهاد عمره متنقلاً بين ساحات المعارك،مؤمناً بالكفاح المتواصل طريقاً وحيداً لتحرير فلسطين، كان من أصلب حلفاء سوريا في أقسى الظروف، وشارك الى جانب الجيش السوري بمواجهة المجموعالارهابية، ناهض إتفاقية أوسلو وبقيت الجبهة متمسكة بدرب الكفاح المسلح، رغم ما تعرضت له من تضييق، ولم يغير موقفه هذا إغتيال العدوالصهيوني لنجله جهاد في بيروت عام 2002.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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