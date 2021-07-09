شاهد .. القوات اليمنية المشتركة تسحق داعش والقاعدة في عملية واسعة

العالم - اليمن



هذه المشاهد تظهر شراسة المعارك التي خاضتها القوات اليمنية المشتركة اثناء تحريرها مديرية الزاهر في محافظة البيضاء، الاعلام الحربي وزع مشاهدا للعملية العسكرية الواسعة التي خاضتها قوات الجيش واللجان الشعبية في المنطقة، بوجه جماعتي داعش والقاعدة الارهابيتين المدعومتين سعوديا.

وأظهرت الصور قيام القوات المشتركة، بشن عملية هجومية معاكسة بالتعاون مع أبناء محافظة البيضاء ضد الجماعات الارهابية، وذلك بعد التصدي لهجوم الارهابيين المسنودين جويا من قبل طيران العدوان السعودي الاميركي. وانطلقت العملية العسكرية من أربعة مسارات واسفرت في النهاية عن استعادة السيطرة عغلى مركز مديرية الزاهر وعشرات المواقع في الضحاكي والصومعة.



القوات المشتركة بعد ساعات من المعارك دخلت مديرية الزاهر. ووفق المصادر العسكرية فان الاشتباكات في محافظة البيضاء اكدت لمقتل واصابة اكثر من مئة من عناصر الجماعات الارهابية بينهم قيادات كبيرة، بالاضافة فرار اخرين وذلك الى جانب تدمير عدد من الاليات العسكرية التابعة لهم واغتنام اسلحة وذخائر كانت معهم.



مراقبون اكدوا ان تحالف العدوان السعودي الاميركي قام بالاستنجاد بجماعتي داعش والقاعدة وقام بجلبهم الى محافظة البيضاء بهدف اشعال جبهة الزاهر، بغية حرف أنظار جيش واللجان الشعبية عن مأرب، واشغالهم في جبهة جديدة من أجل تقليل حجم ضغطت القوات المشتركة على مدينة مأرب. بالاضافة الى محاولة الرياض تحقيق مكسب ولو اعلامي بعد الخسائر التي منيت بها على مختلف الجبهات. واشار المراقبون الى ان العملية العسكرية الخاطفة للقوات المشتركة اكدت فشل المخطط السعودي بحرف الانظار عن مأرب، واوضحت ان قوات الجيش واللجان الشعبية هي على اهبة الاستعداد على كل الجبهات.