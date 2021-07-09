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اعتقال 19 شخصا يشتبه بتورطهم في اغتيال رئيس هايتي

اعتقال 19 شخصا يشتبه بتورطهم في اغتيال رئيس هايتي
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

قالت الشرطة الوطنية في هايتي، امس الجمعة، إنها احتجزت 19 من المشتبه في تورطهم في اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، من بينهم 17 كولومبيا وأمريكيان من أصل هايتي.

العالم _ الاميركيتين


وجاء في بيان شرطة هايتي عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن "قوات الأمن الوطنية احتجزت 19 شخصا، من بينهم 17 كولومبيا وأمريكيان من أصل هايتي، يشتبه في تورطهم في اغتيال رئيس الجمهورية".


وأشار البيان إلى أن الشرطة تواصل البحث عن 6 أشخاص هاربين آخرين.
وقالت شرطة هايتي، أمس الخميس، إنه تم التعرف على 28 من المتورطين في اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، مشيرة إلى أن البحث مستمر عن 8 أشخاص هاربين.

وأضافت الشرطة إن الـ28 شخصا الذين تم التعرف عليهم ضمن المجموعة التي وقفت وراء عملية اغتيال مويس: 26 كولومبيا وأمريكيين، بحسب وكالة فرانس برس.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي، كلود جوزيف، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس في مقر إقامته الخاص.

وقال جوزيف، في بيان، إن "مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد، جوفينيل مويس، خلال الليل وقتلوه بالرصاص، كما أصيبت السيدة الأولى خلال الهجوم".

يذكر أن جوفينيل مويس (53 عاما)، تولى رئاسة هايتي في 2017، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2015، وتم إعادتها عام 2016، على خلفية عدم اعتراف المنافس بنتائج التصويت.

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