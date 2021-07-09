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التلفزيون الايراني: انفجار قوي غربي طهران ولا خسائر مادية أو بشرية

التلفزيون الايراني: انفجار قوي غربي طهران ولا خسائر مادية أو بشرية
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

أفاد التلفزيون الرسمي في إيران بسماع دوي انفجار كبير غربي العاصمة طهران في الساعات الأولى من اليوم السبت بالتوقيت المحلي دون ذكر تفاصيل أخرى.

العالم _ ايران

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران، جلال ملكي: "تلقينا تقارير حول سماع دوي انفجار كبير في طهران وتم إرسال فرق إنقاذ وإطفاء إلى المكان".

وأضاف: "لم يكشف بعد أسباب الانفجار الذي وقع شمال طهران وما إذا كان قد وقع انفجار فعلا أم لا حيث أن رجال الإطفاء لم يروا أي أثر الانفجار حتى الآن".

أيضا قال نائب حاكم طهران للشؤون العسكرية والأمنية، حميد رضا غودرزي، في تصريح صحفي، إن انفجارا وقع داخل حديقة ملت شمال طهران، مضيفا: "نحقق لمعرفة إن كان حادثا إرهابيا وتحديد أبعاد و أسباب الانفجار".

بدوره، أفاد التلفزيون الإيراني بانفجار جسم مجهول داخل حديقة ملت من دون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

وانتشرت وحدات للشرطة مقابل حديقة ملت بعد التقارير عن سماع دوي الانفجار.

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التلفزيون الايراني: انفجار قوي غربي طهران ولا خسائر مادية أو بشرية

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