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سفيرتا واشنطن وباريس في بيروت تؤكدان على أهمية الحكومة الجديدة

سفيرتا واشنطن وباريس في بيروت تؤكدان على أهمية الحكومة الجديدة
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

قالت السفيرتان الأميركية والفرنسية لدى بيروت، في بيان مشترك امس الجمعة، إن لبنان "بحاجة ماسة" إلى حكومة جديدة مؤيدة للإصلاح لإخراجه من أزمته الاقتصادية والمالية غير المسبوقة.

العالم _ لبنان


وجاء تصريح السفيرتين دوروثي شيا وآن غريو بعد يوم من إجراء محادثات في الرياض مع مسؤولين سعوديين حول كيفية إيجاد استراتيجية موحدة لمساعدة لبنان.

وأشار البيان إلى أن فرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى ستواصل تقديم المساعدة العاجلة للشعب اللبناني، بما في ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي.

وكان اجتماع الرياض متابعة للاجتماع الثلاثي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود الشهر الماضي في إيطاليا.

ويعاني لبنان من نقص حاد في المنتجات الأساسية، بما في ذلك الأدوية والوقود وحليب الأطفال، وسط تضاؤل ​​احتياطيات النقد الأجنبي والهبوط الحر للعملة الوطنية.

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