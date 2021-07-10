رئيسي: عازمون على وضع البلاد في طريق التنمية المستديمة

العالم - ايران

وخلال لقائه المرجع الديني آية الله لطف الله صافي كلبايكاني خلال زيارته الجمعة لمدينة قم المقدسة، اشار آية الله رئيسي الى معاناة المواطنين من بعض المشاكل واكد ضرورة العمل على معالجتها وتحسين حياتهم المعيشية وصرح بان الحكومة الجديدة وفي ظل التوكل على الباري تعالى والعمل على اتخاذ الخطى في مسار كسب ثقة الشعب ومعالجة مشاكله ووضع البلاد في طريق الاعمار والتنمية المستديمة.

وحول اهتمام المرجع صافي كلبايكاني بارساء علاقات واسعة مع دول الجوار قال: ان تعزيز وبناء العلاقات الشاملة مع الدول الجارة يعد من اولويات الحكومة التي سنشكلها ونعتبر مثل هذه العلاقات بانها تخدم ايران والدول الجارة ايضا.

وقد التقى الرئيس الايراني المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي خلال زيارته الى مدينة قم المقدسة ايضا مراجع الدين؛ آية الله ناصر مكارم شيرازي وآية الله جعفر سبحاني وآية الله محمد علي علوي جرجاني واعضاء جمعية مدرسي الحوزة العلمية في قم.