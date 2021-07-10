ايران تدعو المجتمع الدولي للعمل على رفع الحظر اللاقانوني ضد الدول النامية

العالم - ايران

وقال حاجي لاري في كلمة له الجمعة خلال اجتماع الجمعية السياسية العليا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الامم المتحدة (ايكوسوك): ان الاجراءات القسرية الاميركية ومن ضمنها فرض الحظر اللامشروع وغير القانوني ضد الدول النامية من جانب وانفعال المجتمع الدولي تجاه ذلك من جانب اخر، قد حوّل الشعار المحوري للتنمية المستديمة وهو "لا احد ينبغي ان يتخلف عن التنمية" الى مجرد شعار للزينة وفارغ ومضحك وعديم المعنى.

واضاف: في حين ان هذا الشعار هو بمثابة الـ"دي ان اي" والنواة الرئيسية للتنمية ومن دون تحقيقه فان اي برنامج ومشروع للارتقاء بالتنمية في الدول هو اشبه ما يكون بمزحة.

ودعا المستشار في البعثة الدبلوماسية الايرانية الى اتخاذ اجراء عاجل ومؤثر من قبل المجتمع الدولي لرفع الحظر غير القانوني واللامشروع ضد الدول النامية واكد بان حق التنمية كحق بشري مشروع لن يكون قابلا للتحقيق في الوقت الذي تتعرض فيه التعددية لضغوط شديدة ومتزايدة وتزعزع الاحادية الممارسة من قبل عدد ضئيل من الدول اساس التعاون الدولي.

وقال حاجي لاري: بغية تحقيق شعار "لا ينبغي ان يتخلف احد عن التنمية" فانه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة بصورة شاملة ومنسجمة في مسار محو اي اجراءات احادية قسرية ومن ضمنها اجراءات الحظر غير القانونية واللاشرعية ضد الدول النامية.

واكد الدبلوماسي الايراني قائلا: ان هذا الامر لن يتيسر دون المواجهة الفورية بصوت واحد للاجراءات الاحادية القسرية ذاتها وكذلك للدول التي تفرض مثل هذه الاجراءات اللاشرعية على الاخرين.

يذكر ان اجتماع الجمعية السياسية العليا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الامم المتحدة (ايكوسوك) يعقد سنويا في مقر المنظمة الدولية لدراسة التحديات القائمة في مسار الوصول الى التنمية ورفع العقبات والمشاكل التنموية للدول.