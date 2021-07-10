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توثيق 70 حالة اعتقال سياسي بالضفة منذ اغتيال نزار بنات

توثيق 70 حالة اعتقال سياسي بالضفة منذ اغتيال نزار بنات
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة": إنها وثقت ما يزيد على سبعين حالة اعتقال سياسي منذ اغتيال الناشط السياسي المعارض نزار بنات.

العالم-فلسطين

وأوضحت المجموعة أن 29 حالة اعتقال تمت إحالتها للنيابة العامة والمحاكم.

وأشارت إلى أن معظم المعتقلين أُفرج عنهم بقرارات صادرة عن المحاكم المختصة، في حين أُفرج عن عدد آخر بقرار من النيابة العامة، وعدد آخر أُخلي سبيلهم مباشرة من الأجهزة الأمنية بعد تدخل مؤسسات ومنظمات حقوقية وقوى وطنية.

وأكدت أن "كافة الحالات الموثقة لدى المجموعة جرى اعتقالها أثناء قمع مظاهرات منددة باغتيال الناشط بنات، أو بسبب المظاهرات الاحتجاجية نتيجة تعبير المعتقلين عن رأيهم ومطالبتهم بتطبيق وتنفيذ القانون وتحقيق العدالة لنزار وعائلته وللحق العام".

وبحسب المجموعة؛ فإن ثلاثة معتقلين موقوفين بعد اعتقال فخري جرادات -فجر اليوم- ونجله أسامة أثناء مراجعته لجهاز المباحث للاطمئنان على والده بالإضافة إلى غسان السعدي نتيجة تعبيرهم عن رأيهم ومطالبتهم بتطبيق سيادة القانون.

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