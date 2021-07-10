السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: السيد الحوثي قائد إستثنائي يعتز به الشعب الفلسطيني

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: السيد الحوثي قائد إستثنائي يعتز به الشعب الفلسطيني
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

تقدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالشكر لقائد حركة أنصارالله السيد "عبد الملك بدلاالدين الحوثي" بعد تلقيها برقية التعزية بالشهيد المجاهد "أحمد جبريل" أمين عام ومؤسس الجبهة التي أرسلها السيد الحوثي.

العالم - اليمن

وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها الجمعة: “تلقينا برقية التعزية بالشهيد المجاهد أحمد جبريل أمين عام ومؤسس جبهتنا التي أرسلها القائد المجاهد الكبير عبدالملك بدرالدين الحوثي”، واصفة قائد الثورة القائد الاستثنائي الذي يعتز به الشعب الفلسطيني.

وتابعت قائلة “نحفظ للقائد عبدالملك الحوثي في ذاكرتنا وعقولنا تقديرا عاليا لما يمثله وحركة أنصار الله من موقع متقدم فعال في مواجهة المخطط الصهيوأمريكي ومرتزقته”.

وأشارت إلى أن اليمن اليوم وبفضل الصمود الأسطوري في مواجهة العدوان بات في قلب محور المقاومة وأقرب إلى فلسطين أكثر من غالبية النظام الرسمي العربي، مؤكدة على قناعتها التامة أن انتصار اليمن هو نصر لفلسطين.

روابط ذات صلة

السيد عبدالملك الحوثي يعزي برحيل القيادي الفسطيني أحمد جبريل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

«إسرائيل» لأصدقائها الخليجيّين: لا ترسلوا دولاراً واحداً للبنان

طالبان تطمئن الجوار بعد السيطرة على الحدود

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: السيد الحوثي قائد إستثنائي يعتز به الشعب الفلسطيني

وقفة احتجاجية لشركة النفط اليمنية أمام مكتب الأمم المتحدة

بيدرسن يرحب بتبني مجلس الأمن مشروع قرار حول إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا

بعملية استباقية.. الاتحادية تقتل الإرهابي "أبو قيصر" في كركوك