تدريب الذكاء الاصطناعي على اكتشاف مرض يسبب العمى

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ويواجه الأطباء مشكلة تتمثل بعدد الصور الخاصة بالعين، والتي يجب تقييمها بشكل فردي من قبل أطباء مدربين تدريباً عالياً، حيث كان لديهم مئات الآلاف من الصور لداخل العين، وكلها تحتوي على معلومات قيّمة حول ما إذا كان المريض في الصورة مصاباً بمرض الجلوكوما.

وقال البروفيسور ستيوارت ماكجريجور الباحث في المعهد: «حتى لو استغرق تشخيص الجلوكوما 10 ثوانٍ، اضرب ذلك في 200 ألف صورة، إذاً فأنت تتحدث عن شهور من العمل على الأقل. ناهيك عن أنك تتحدث عن متخصصين مدربين تدريباً عالياً يقومون بهذا العمل في الليل أو في عطلات نهاية الأسبوع لمساعدتنا. إنها ليست طريقة فعَّالة للقيام بهذا النوع من العمل».





ومن أجل حل تلك المشكلة الكبيرة، تعاون الباحثون في المعهد مع شركة Max Kelson الأسترالية المتخصصة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي طورت برنامجاً لتقييم الصور بسرعة واكتشاف المرض بعد أن تم تدريبه على مجموعة من الصور، وقالت إن التعلم الآلي سيساهم في تحسين البرنامج بشكل تلقائي بمرور الوقت.