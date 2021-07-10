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الرئيس روحاني: دخلنا الموجة الخامسة من جائحة كورونا

الرئيس روحاني: دخلنا الموجة الخامسة من جائحة كورونا
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان البلاد دخلت أو على اعتاب الدخول الى الموجة الخامسة من جائحة كورونا.

العالم - ايران

واشار الرئيس روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت في طهران الى دخول فيروس دلتا الهندي للبلاد الا أن الأوضاع لم تصل الى حد الوخامة، فلا تزال ارقام الاصابات بعيدة عن ارقام الذين يرقدون في المستشفيات، كما أن ارقام الذين يرقدون في المستشفيات لا تزال بعيدة عن ارقام الوفيات.

ونبه الرئيس روحاني الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة تفشي المرض والوباء، من بينها وقف الرحلات الجوية مع الهند والحد من انتقال المسافرين الى جانب تكثيف الاجراءات الوقائية.

ولفت الرئيس روحاني الى أن بعض القضايا خارجة عن ارادة الحكومة، مشيرا ان البلاد لا تحصل على الكميات اللازمة من لقاح كورونا، وارجع ذلك الى أن بعض الدول لا تزود ايران باللقاح في الوقت المتفق عليه على الرغم من ابرام الاتفاق وتحويل المبالغ المطلوبة، الا أن تلك الدول تتباطأ بتزويد ايران باللقاح لأسباب عديدة من بينها تزايد الحاجة المحلية لتلك الدولة للقاح.

كما اشار روحاني الى تضخيم الاعلام المعادي لبعض الظروف التي تمر بها البلاد، كانقطاع التيار الكهربائي، موضحا بأن بعض وسائل الاعلام المعادية ضخمت هذا الموضوع حتى زعمت أن العديد من المرضى توفوا في المستشفيات نتيجة انقطاع الأوكسجين جراء انقطاع الكهرباء.

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الرئيس روحاني: دخلنا الموجة الخامسة من جائحة كورونا