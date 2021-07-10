يتيمان يسردان قصة استشهاد امهما علی يد زمرة خلق الارهابية

العالم - خاص بالعالم

وقالت مهري احراميان ان والدتها استشهدت خلال عملية اغتيال الشهيد صدوقي في يزد، عندما فجر عناصر زمرة خلق الارهابية قنبلة في المسجد، عند اقامة صلاة الجمعة.

وأكدت مهري انها أصبحت يتيمة منذ الصغر لأن أبيها كان قد فارق الحياة وكانت امهم كل ما تملكه في هذه الدنيا.

وقال اكبر احراميان انه كان في الـ15 من عمره وكان في جبهات القتال ضد العدوان البعثي علی ايران، حينما تلقی خبر استشهاد والدته في عملية ارهابية.

وارتكبت زمرة المنافقين الإرهابية جرائم عديدة بشعة بحق الشعب الإيراني منذ انتصار الثورة الإسلامية ولحد الآن، حيث أنها صوبت أسلحتها باتجاه أبناء الشعب والشخصيات السياسية البارزة في البلاد، فقامت هذه المجموعة من عام 1981 بتنفيذ العديد من عمليات الاغتيال.

وطالت الاغتيالات المسؤولين وصولا إلى عامة الناس، حيث بلغت حصيلة هذه الاغتيالات 17 ألف شخص، وتضررت عوائل كثيرة من الأعمال الإرهابية لهذه الزمرة.

ومن الجرائم الأخرى لهذه الزمرة الإرهابية لجوئها لأحضان الطاغية صدام العدو الرئيسي للشعبين الإيراني والعراقي.

فهي وضمن مساعدتها للنظام البعثي في اعتدائه على إيران قامت في الداخل العراقي أيضا بقتل وقمع الأكراد والمعارضين الشيعة، وقدمت مساعدات كبيرة لصدام.

هذا ويطلق على عناصر هذه الزمرة الإرهابية اسم المنافقين بسبب أنهم سعوا و ما زالوا يسعون إلى إضافة الطابع الديني والإسلامي على كافة جرائمهم.

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