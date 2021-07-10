أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 10 يوليو 2021

أفكار ..

تخت روانجي مندوبنا بالامم المتحدة .. الحظر الامريكي على شراء الادوية جريمة بحق البشرية

ايران ...

البيان الختامي للمباحثات الافغانية بطهران يؤكد ...الحرب ليست السبيل لحل الازمة الافغانية

ارمان ملي..

الصين تحمل امريكا مسؤولية الاوضاع الخطيرة التي تشهدها افغانستان اليوم

اطلاعات ..

مصرع واصابة العشرات من جنود ومرتزقة التحالف السعودي بنيران القوات اليمنية المشتركة بالبيضاء

آفتاب يزد...

اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وطالبان في قندهار ثاني كبريات المدن الافغانية

ابرار ...

انباء عن احتمال استقالة الحريري وتزايد الضغوط الامريكية الفرنسية السعودية على لبنان

جوان ...

قوى غربية تفتعل ايجاد ذرائع لدفع الاتفاق النووي نحو الهاوية.

حمايت ..

قوى وتيارات عراقية تطلق تحذيرات من مغبة استمرار المماطلات الامريكية بشأن الانسحاب من العراق

كيهان ..

امريكا تسحب البساط من تحت اقدام كابول .. طالبان تسيطر على 85% من مساحة افغانستان

مردم سالاري ..

تفاقم التوتر بين روسيا والقوى الغربية بالبحر الاسود, واحتكاكات بين مقاتلات روسية واخرى للناتو

سياست روز ..

حركة انصار الله تتهم امريكا بالنفاق بادعاءاتها بشأن احلال السلام باليمن

خراسان ...

افغانستان تشهد اياما مصيرية وحركة طالبان تواصل تقدمها الميداني السريع

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت

الصحافة الایرانیه

اطلاعات..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها، افغانستان بتصريحات بايدن،... يبدو ان الانتقادات الداخلية والدولية للانسحاب العسكري الامريكي غير المسؤول من افغانستان قد دفع بايدن ورغم استياءه من التساؤلات حول افغانستان للادلاء بتصريحات مقتضبة مؤخرا..

بايدن حاول تبرير الانسحاب الامريكي الاقرب للهرب من افغانستان بأن امريكا حققت اهدافها وان من حق الافغان تقرير مصيرهم وتحدث عن قتل بن لادن والقضاء على القاعدة وضرورات مواجهة الخطر الصيني وغير ذلك , لكنه تجاهل بان امريكا تحتل افغانستان منذ عشرين عاما وان بن لادن قتل قبل سنوات وان القاعدة ما زالت موجودة وربما بقوة اكبر الى جانب داعش وطالبان الاكثر قوة والى جانب تركة امريكية سوداء من الدمار والدماء والخلافات بين الافغان , فأي تقرير للمصير يتحدث عنه بايدن واية مهمة اكملتها امريكا؟

جوان ..

حول مباحثات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي كتبت صحيفة جوان في مقالها، ذرائع غربية لدفع الاتفاق النووي للهاوية،.. مباحثات فيينا دخلت مرحلة اغماء لتنصل ادارة بايدن من وعودها بشأن العودة للاتفاق النووي عبر رفضها مطالب ايران ان هدف احياء الاتفاق النووي بات على كف عفريت في الواقع بسبب العقبات التي تضعها امريكا بطريق مباحثات فيينا ورغم كل ادعاءاتها وضجيجها بشأن العودة لهذا الاتفاق , ان امريكا تتعمد قلب الحقائق لالقاء المسؤولية على كاهل ايران.

والواقع ان المشكلة واضحة تماما وتتمثل في رفض امريكا الغاء الحظر بالكامل ورفضها تقديم اية ضمانات بعدم تكرار تنصلها من الاتفاق النووي .

ان ايران اوضحت موقفها منذا البداية بهذا الشأن فما الذي لم تفهمه امريكا وحليفاتها الاوروبيات ؟ ام ان هدفهما افشال الاتفاق النووي لصالح اخر اوسع يتضمن تلك الشروط الترامبية المعروفة ؟

خراسان ...

في السياق ذاته كتبت صحيفة خراسان في مقالها المرفق بعلامة تعجب، رهان بايدن على تجربة ترامب !...بعد اجواء التفاؤل التي اوجدها بدء مباحثات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي قبل ثلاثة اشهر, تتضاءل الامال اليوم بشأن نتائجها.. ان رفض امريكا تقديم ضمانات قانونية بشأن عدم تكرار انسحابها من الاتفاق النووي عامل رئيسي وراء ركود المباحثات.

كما ان ادارة بايدن تماطل تماما بشأن الالغاء الكامل للحظر طارحة الغاءات انتقائية محدودة في اصرار على الابقاء على جزء كبير من اجراءات الحظر الترامبية .

ان ما يحدث في الواقع اليوم هو مواصلة ادارة بايدن للرهان الامريكي الفاشل على سياسة الحظر باساليب وذرائع مختلفة رغم اعترافها بفشل هذه السياسة وضغوط الحد الاقصى الترامبية على ايران .

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي سلطت الضوء في مقالها، طالبان لن تتقاسم السلطة، على الفكرة الخاصة لحركة طالبان الافغانية بشأن نظام الحكم انطلاقا من رؤيتها الايدلوجية الخاصة, وحسب الصحيفة..طالبان قد تتعامل مرحليا مع مكونات بالتركيبة العرقية والمذهبية التي يضمها المجتمع الافغاني , الا ان هدفها الغائي لن يتغير.

ان الرؤية الايدلوجية لطالبان تدور حول محور اقامة امارة اسلامية انطلاقا من استدلالات خاصة للمفاهيم والمعتقدات واعتمادا على قاعدة عرقية واسعة في المجتمع الافغاني, وفي هذه الاطار المحدد لا مكان لمفاهيم المشاركة السياسية وتقاسم السلطة بالضرورة. وفي كل الاحوال قد يكون هدف امريكا من هذا الانسحاب القريب من الهرب هو تسهيل ظهور بؤرة تهديد اقليمية جديدة ولو بقيمة ايجاد امارة بكابول لاحبا بطالبان بل لتهديد واستنزاف بلدان المنطقة.

ابتكار ..

في الشان اللبناني كتبت صحيفة ابتكار في مقالها، الجوع واستمرار الصراع بين الساسة اللبنانيين،.. الاوضاع في لبنان تسير من سيئ الى اسوء باستمرار , وحذر رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بصراحة من قرب انهيار لبنان , كما حذرت الامم المتحدة من ان غالبية اللبنانيين لايحصلون على قوتهم اليومي الكافي .

ان لبنان يواجه ازمات متداخلة منذ عام 2019 تتشابك فيها ظروف معيشية مع نوايا سياسية وتدخلات قوى غربية لبنان وصل الى حافة الهاوية وسط ازمات خبز وبنزين وانهيار سعر صرف الليرة وسط ضغوط مالية وقيود مصرفية امريكية وفرنسية تستهدف فرض املاءت سياسية, املاءات ادى الاصرار على اقحامها باي تركيبة حكومة جديدة الى ايجاد فراغ سياسي مستمر منذ سبعة اشهر والى انشغال القوى السياسية بدائرة مفرغة من الجدالات.

كيهان ..

نشرت صحيفة كيهان تقريرا خاصا يتحدث عن، حدوث شرخ سياسي باقليم كرىستان العراق، كتبت فيه .. هناك انباء متناقضة حول تفجر خلافات داخلية بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالتزامن مع حملة اعتقال عناصره الامنية.

وتقول محافل اعلامية عراقية ان قوى الامن باقليم كرىستان شمال العراق القت القبض مؤخرا عن عناصر جهاز الامن التابع لهذا الحزب بمدينة السليمانية , وان وحدة مكافحة الارهاب بالاقليم نفذت هذه الاعتقالات .

ولم تصدر اية توضيحات من سلطة الادارة الذاتية بالاقليم ولا من الحزب المذكور بعد, الا ان هناك تقارير غير مؤكدة تتحدث عن افشال مخطط انقلاب ما بالاقليم تقف عناصر امنية للوطني الكردستاني وراءه . وحسب هذه المحافل فان حملة الاعتقالات هذه تعكس ان ما يحدث قد يكون مجرد الجزء الظاهر من جبل جليد.