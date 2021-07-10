معهدان ايراني وكوبي يتفقان على انتاج لقاح كورونا

العالم - ايران

وأكد معهد فينلاي الكوبي ومعهد باستور الإيراني في بيان مشترك صدر اليوم السبت على موضوع اتفاقية نقل التكنولوجيا السابقة بين المؤسستين، ونقل تكنولوجيا انتاج لقاح سوبرانا 2 في إيران.

وأشار المركزان البحثيان إلى استمرار المناقشات العلمية الأسبوعية المكثفة بين مديري وعلماء المؤسستين بشأن الدراسات السريرية وعملية نقل وتحسين الإنتاج هذا العام، وشددا على ان هذا التعاون شمل الإنتاج المشترك للقاحات في إيران والمرحلة الثالثة من التجارب السريرية في إيران.

ولفت المعهدان في بيانهما المشترك الى أن تعاون المؤسستين الكوبية والإيرانية سيكون له أثر إيجابي على صحة مواطني البلدين.

يذكر ان إيران وكوبا تتعاونان في مجال الإنتاج المشترك للقاح المضاد لفيروس كورونا بأسم "سوبرانا 2" في كوبا، وفي إيران يسمى "باستوكوفيد".

وكان مسؤولو معهد باستور ووزارة الصحة الايرانية قد نفوا ما اشيع مؤخرا عن قطع التعاون بين إيران وكوبا لتطوير لقاح مشترك مضاد لكورونا.

جدير بالذكر ان الدائرة العلمية والتكنولوجية في الرئاسة الايرانية اعلنت الثلاثاء الماضي ان 9 شركات داخلية تسعى عبر استخدام قدراتها التخصصية والمعرفية لتغطية حاجة البلاد من لقاح كورونا.

واضافت: ان الشركات الناشطة في هذا المجال هي؛ "شفا فارمد"، معهد "باستور" الايراني بالتعاون مع معهد "فينلاي" الكوبي، مؤسسة "رازي"، شركة "سينا جن" بالتعاون مع استراليا، شركة "ميلاد دارو" بالتعاون مع وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، شركة "نوآرجن" بالتعاون مع جامعة "بقية الله"، شركة "اسوة" بالتعاون مع "بايا فن ياخنة البرز" و"كيان جن آزما"، شركة "هوم ايمن زيست فناور"، شركة "درمان غستر رناب" بالتعاون مع "آريوجن فارمد".

يذكر ان اللقاح المصنع من قبل شركة "شفا فارمد" هو الان في المرحلة السريرية الثالثة بانتظار الاستخدام الطارئ كما ان انموذج اللقاح المصنع من قبل معهد "باستور" الايراني هو الان في مرحلته السريرية الثالثة ايضا.

كما ان لقاح مؤسسة "رازي" ولقاح شركة "سينا جن" بالتعاون مع استراليا ولقاح شركة "ميلاد دارو" بالتعاون مع وزارة الدفاع، هي الان في المرحلة السريرية الثانية.

وبالنسبة للقاح شركة "نوآرجن" بالتعاون مع جامعة "بقية الله" فقد بلغ مرحلة دراسة الملف في منظمة الاغذية والادوية وحصل على ترخيص المرحلة السريرية الاولى كما تتم في هذه المنظمة ايضا دراسة ملف لقاح شركة "اسوة" المصنع بدعم من شركتي "بايا فن ياختة البرز" و"كيان جن آزما".

وبلغ لقاح شركة "هوم ايمن زيست فناور" مرحلة الاختبار الحيواني، وكذلك لقاح mRNA المصنع من قبل شركة "درمان غستر رناب" بالتعاون مع "آریوجن".

ووفقا للتوقعات فان انتاج هذه اللقاحات سيساعد في تلقي اكثر من 50 مليون ايراني لقاح كورونا حتى نهاية آذار/مارس 2022.



وكانت مؤسسة بركت التابعة للجنة تنفيذ أمر الامام الخميني (رض) قد بادرت بانتاج لقاح "بركت" المحلي وخضع للتجارب السريرية، وتم تسليم اكثر من مليون جرعة منه الى وزارة الصحة الايرانية، ومن المؤمل ان يبلغ انتاجه في شهر سبتمبر/ايلول القادم حوالي 50 مليون جرعة.

وفي كوبا قال الطبيب فينشنتي فيريز مدير معهد فينلاي للتلقيح "نستطيع إنتاج مئة مليون جرعة" من مشروع لقاح "سوبرانا 2" الأكثر تطورا في 2021، مضيفا "إذا تم كل شيء على ما يرام، سيتم هذا العام تلقيح كل الشعب الكوبي".

وكوبا واحدة من البلدان الأقل تضررا بالوباء في اميركا اللاتينية، وبلغ عدد الاصابات فيها 19 الفا و122 بينها 180 وفاة (11,2 مليون نسمة).

وهناك في كوبا أربعة لقاحات مرشحة قيد التحضير، علما أن أسماءها اختيرت بعناية. فسوبرانا 1 و2 يعني السيادة، وأبدالا هو عنوان قصيدة للبطل القومي خوسيه مارتي، ومامبيزا هي تسمية النساء الكوبيات اللواتي ناضلن من أجل الاستقلال في القرن التاسع عشر.

وتعطى اللقاحات الثلاثة الأولى بواسطة حقنة فيما يعطى الرابع على شكل رذاذ في الأنف.