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وزير الخارجية العُماني: لن نكون ثالث دولة خليجية تطبع مع الإحتلال

وزير الخارجية العُماني: لن نكون ثالث دولة خليجية تطبع مع الإحتلال
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

نفى وزير الخارجية العُماني "بدر بن حمد البوسعيدي"، أن تكون عُمان الدولة الخليجية الثالثة بعد الإمارات والبحرين، التي تطبّع علاقاتها مع الكيان "الإسرائيلي"، مؤكداً دعم السلطنة لتحقيق السلام في فلسطين.

العالم - عمان

وبحسب ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم السبت، قال البوسعيدي: "لن نكون ثالث دولة خليجية (تطبّع العلاقات مع الإحتلال بعد الإمارات والبحرين)، ولكننا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ونحترم القرارات السيادية للدول مثلما نتوقع احترام الغير لقراراتنا السيادية".

من جانب آخر كشف وزير الخارجية العُماني أن القمة المرتقبة بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والتي تُعقد غداً في مدينة نيوم شمال غربي السعودية، ستشهد إطلاق مجلس تنسيق بين البلدين.

وأشار إلى أن هذا المجلس سيكون إطاراً لكثير من الاتفاقيات التي ينوي البلدان توقيعها.

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