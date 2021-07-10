وزير الخارجية العُماني: لن نكون ثالث دولة خليجية تطبع مع الإحتلال

العالم - عمان

وبحسب ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم السبت، قال البوسعيدي: "لن نكون ثالث دولة خليجية (تطبّع العلاقات مع الإحتلال بعد الإمارات والبحرين)، ولكننا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ونحترم القرارات السيادية للدول مثلما نتوقع احترام الغير لقراراتنا السيادية".

من جانب آخر كشف وزير الخارجية العُماني أن القمة المرتقبة بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والتي تُعقد غداً في مدينة نيوم شمال غربي السعودية، ستشهد إطلاق مجلس تنسيق بين البلدين.

وأشار إلى أن هذا المجلس سيكون إطاراً لكثير من الاتفاقيات التي ينوي البلدان توقيعها.