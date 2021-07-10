شاهد: مجموعة الـ20 تدق ناقوس الخطر من جائحة جديدة

العالم - اوروبا

مجموعة العشرين تدق ناقوس الخطر لهشاشة المجتمع العالمي أمام جائحة مماثلة لكوفيد-19.

تقرير للمجموعة التي يعقد وزراء ماليتها اجتماعا في مدينة البندقية الايطالية أوصى بضرورة أن يضاعف العالم استثماراته لتجنب جائحة مماثلة لكوفيد-19.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي اوكونجوايويلا: "كوفيد تسعةعشر لا يزال هنا، يجب علينا أن نتعلم الدروس الصحيحة من هذه الجائحة لنكون على أهبة الاستعداد بشكل جيد لمواجهة التالية".

التقرير أكد أن العالم بعيد عن أن يكون مجهزا لمنع أو وقف الجائحة المقبلة، وأضاف أنه حتى مع تفشي كوفيد هناك احتمال كبير بأن تأتي الجائحة التالية في غضون عقد وتنجم عن سلالة أنفلونزا جديدة أو فيروس كورونا آخر أو أحد مسببات الأمراض الخطيرة الأخرى، تأثيرها على صحة الإنسان والاقتصاد العالمي يمكن أن يكون أكثر عمقا من تأثير كوفيد-19.

وأوصى التقرير الحكومات بالالتزام جماعيا بزيادة تمويل برامج الوقاية والجاهزية بما لا يقل عن 75 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وناشدت نغوزي اوكونجو ايويلا وزراء مجموعة العشرين على بذل المزيد من الجهود للتبرع باللقاحات ودعم صناعتها وتوزيعها.

هذه المخاوف جاءت مدعومة بالتقارير والبيانات الرسمية التي تؤكد عدم تراجع الجائحة بل ودخولها منعطفات جديدة دفعت العديد من البلدان إلى اتخاذ إجراءات اكثر تشددا مع تزايد أعداد الوفيات والإصابات.

بيانات وزارة الصحة البرازيلية أظهرت تسجيل أكثر من 1500حالة وفاة إضافية بكوفيد-19خلال 24ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي الوفيات 531 ألف حالة.

هذا فيما مددت الحكومة الأرجنتينية القيود الصحية حتى السادس من آب/أغسطس في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، ولا سيما المتحورة دلتا التي تعتبر أشد عدوى من سواها.

من جانبه أوصى مركز القيادة والعمليات الوطني في باكستان بعدم السماح بالسفر جوا لمن لا يحملون شهادة تثبت تلقيهم للقاح الوقاية من المرض اعتبارا من أول أغسطس/آب.

وفي كوريا الجنوبية واعتبارا من يوم الاثنين سيتم تشديد القيود المفروضة بشأن كورونا إلى أقصى مستوى ممكن في سيول والمناطق المجاورة لأول مرة حيث أدت سلسلة من الإصابة القياسية الجديدة إلى تأجيج المخاوف من انتشار الفيروس.