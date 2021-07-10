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ناطق باسم الشرطة الصومالية: انفجار يستهدف قائدا في شرطة مقديشو ويسفر عن ضحايا

السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

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