السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١
١٠:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس تدعو لاستمرار التظاهرات الشعبية ضد الاستيطان

حماس تدعو لاستمرار التظاهرات الشعبية ضد الاستيطان
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

قالت حركة "حماس"، إن استمرار التظاهرات الشعبية ضد الاستيطان والاشتباك المستمر مع قوات الاحتلال يفشل مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية.

العالم-فلسطين

وعدّ الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي اليوم السبت، التظاهرات الشعبية تعبيراً عن بسالة الشعب الفلسطيني وديمومه انتفاضته وثورته في فرض إرادته على الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لاستدامة الاشتباك مع الاحتلال في كل نقاط المواجهة؛ لإفشال مخططاتهم العنصرية وتمددهم الاستيطاني.

ووجهت "حماس" التحية لجماهير الشعب الفلسطيني الثائرين والمنتفضين في وجه الاحتلال.

وأصيب عشرات الشبان أمس الجمعة، أثناء تصديهم لقوات الاحتلال والمستوطنين في بيتا وبيت دجن وكفر قدوم وقصرة وجبع وترقوميا ومختلف قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية، وفي سلوان بالقدس.

روابط ذات صلة

سكان مستوطنات غلاف غزة متخوفون من دفع ثمن 'مسيرة الاعلام'

الاحتلال يفتح الملاجئ في مستوطنات غلاف غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإمارات تعلق دخول المسافرين من دولتين آسيويتين

شاهد بالفيديو.. منشق من زمرة خلق الارهابية يكشف حقائق عن ايديولوجيتها

غزة..27حالة حرجة و52 اصابة جديدة بكورونا

مفكر كويتي يحذر من سياسة تجنيس "الإسرائيليين"

عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بزيارة الامام محمد الجواد

بعد تقارير "لقاحات كورونا والتهاب القلب".. منظمة الصحة تعلق