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عبدالجليل السنكيس يبدأ إضرابا عن الطعام لهذا السبب

عبدالجليل السنكيس يبدأ إضرابا عن الطعام لهذا السبب
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المعتقل البحريني الدكتور "عبدالجليل السنكيس"، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام والتوقف عن استلام الأدوية والامتناع عن الإتصال، وذلك بسبب المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة في محبسه.

العالم - البحرين

وأكد "مركز الخليج لحقوق الانسان"، أن الضابط "محمد يوسف فخرو" مسؤول عن معاناة "عبدالجليل السنكيس" بالسجن، فقد رفض باستمرار جميع طلباته، وصادر أبحاثه منذ أكثر من أربعة أشهر بدلاً من تسليمها لأسرته.

وأشار المركز إلى أن "السنكيس" أمضى أربع سنوات في العمل على أبحاثه وهو مذهول أنه تم الاستيلاء عليها، كما أنه احتج مراراً وتكراراً على سوء الرعاية الطبية بما في ذلك حرمانه من السدادات المطاطية لعكازاته التي يحتاجها للمشي بسبب متلازمة ما بعد شلل الأطفال.

وقد سقط "السنكيس" على الأرض بشكل متكرر ووعدت إدارة السجن بحل المشكلة، لكنها فشلت في ذلك حتى الآن ما أدى إلى قراره بالإضراب عن الطعام.

ويبلغ "عبد الجليل السنكيس" من العمر 59 عامًا، وهو أكاديمي بحريني وكان ناشطًا في مجال حقوق الإنسان ومدوناً حتى عام 2011، عندما تم احتجازه بسبب مشاركته في الاحتجاجات. وهو واحد من بين مجموعة "البحرين 13" التي تضمّ عددًا من القادة السياسيين الذين اعتقلوا لدورهم في الحراك الديمقراطي في البحرين عام 2011.

وقدتعرّض الدكتور "السنكيس" للتعذيب وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.

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