السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١
١٠:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بزيارة الامام محمد الجواد

عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بزيارة الامام محمد الجواد
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، نجاح الخطة الامنية الخاصة بذكرى استشهاد الامام محمد الجواد (عليه السلام).

العالم - العراق

وقال قائد العمليات اللواء الركن أحمد سليم في بيان بحسب السومرية نيوز، أن "الخطة الامنية التي أعدتها قيادة عمليات بغداد والخاصة بذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد (عليه السلام)، حققت نجاحا ملحوظا، ويأتي هذا النجاح للجهد الكبير الذي بذلته قطعات القيادة المنتشرة على طول الطرق المؤدية لمدينة الكاظمية المقدسة لتوفير الحماية الكاملة لمواكب الخدمة وجموع الزائرين".

وأضاف سليم، ان "الخطة تميزت بانسيابية عالية في الطرق، ولم يتم قطع الكثير منها باستثناء القريبة والمؤدية إلى المرقد الشريف مما سهل عملية الذهاب والعودة للزائرين".

وتابع، "بهذه المناسبة نتقدم بالشكر والتقدير للقوات الأمنية المنفذة للخطة، وللمواطنين وأصحاب المواكب، والزائرين لتعاونهم مع القوات الأمنية والتزامهم بالوصايا والتعليمات الخاصة بالزيارة، كما نخص بالشكر جميع الوزارات والدوائر الساندة، والمؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية".

تصنيف :

روابط ذات صلة

شاهد.. احياء ليلة القدر في مرقد الإمامين الكاظمين عليهما السلام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإمارات تعلق دخول المسافرين من دولتين آسيويتين

شاهد بالفيديو.. منشق من زمرة خلق الارهابية يكشف حقائق عن ايديولوجيتها

غزة..27حالة حرجة و52 اصابة جديدة بكورونا

مفكر كويتي يحذر من سياسة تجنيس "الإسرائيليين"

عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بزيارة الامام محمد الجواد

بعد تقارير "لقاحات كورونا والتهاب القلب".. منظمة الصحة تعلق