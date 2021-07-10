الصحة الايرانية: 11664 إصابة و151 حالة وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 11664 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و355 ألفا و786 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1418 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج .

واضافت: ان 3602 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و10 آلاف و90 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 151 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 85694 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 4،592،139 شخصًا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 2،134،662 الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 6،726،801 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 24 مليونا و437 ألفا و503 إختبارات للكشف عن الاصابة بالمرض.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 143 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 186 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 119 مدينة.