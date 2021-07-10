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خلال استقباله وزير الرياضة والشباب

رئيسي: يجب إعطاء الشباب المزيد من الفرص في مجال الإدارة

رئيسي: يجب إعطاء الشباب المزيد من الفرص في مجال الإدارة
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني المنتخب السيد ابراهيم رئيسي، انه يجب إعطاء الشباب المزيد من الفرص في مجال الإدارة أكثر من ذي قبل.

العالم - ايران

التقى وزير الرياضة والشباب مسعود سلطاني فر اليوم السبت الرئيس الايراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي.

وفي هذا اللقاء هنأ وزير الرياضة والشباب، آية الله رئيسي على انتخابه من قبل الشعب، متمنياً له وللحكومة المقبلة النجاح، وقدم تقريراً عن آخر ما وصلت إليه خطط وإجراءات وزارته.

بدوره شكر رئيس الجمهورية المنتخب، وزير الرياضة والشباب على تهنئته وتقريره وقال: يجب إعطاء الشباب المزيد من الفرص في مختلف مجالات الإدارة وتخطيط السياسات أكثر من ذي قبل.

كما أكد الرئيس المنتخب على الجهود المبذولة لتوفير التسهيلات لزواج الشباب، وكذلك تطوير المراكز الاستشارية ودعم تطوير المنظمات الشبابية الشعبية.

كما أشار آية الله رئيسي إلى التطور المتزامن للرياضات العامة والمحترفة بالإضافة إلى استخدام الخبرات والمهارات والمعرفة لدى الرياضيين المخضرمين باعتبارها من بين المناهج الرئيسية للحكومة الايرانية الجديدة في مجال الرياضة.

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