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اعتقالات سعودية في صفوف الحجاج بمكة

اعتقالات سعودية في صفوف الحجاج بمكة
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت السعودية رسميا شن حملة اعتقالات في صفوف الحجاج في سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المملكة ومستقبل الحج الذي تحاول السعودية وللعام الثاني على التوالي احتكاره وافراغه من محتواه ضمن مخططها لتحويله سياحة دينية لا اكثر.

العالم- السعودية

وكشف العميد سامي الشويرخ، المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات أمن الحج عن اعتقال 52 حاجا بذريعة دخول الحرم بطريقة مخالفة وعدم حصولهم على تراخيص مسبقة.

وقررت سلطات امن الحج معاقبة الحجاج بغرامات قاسية تصل إلى 10 الآف ريال سعودي، وفق الشويرخ.

وكانت السعودية شددت إجراءات الحج لهذا العام بتخصيصه لـ60 الف حاج من اصل مليوني ونصف المليون حاج يؤدون مناسكه سنويا.

ولم يتضمن برنامج الحج لهذا العام على وافدين وانما اقتصر على سكان المملكة.

وفرضت السعودية إجراءات قاسية بحق الراغبين بأداء مناسك الحج بذريعة مكافحة كورنا رغم الانتقادات التي طالتها بفعل سماحها لحفلات غناء ورقص بحضور عشرات الالاف دون إجراءات تذكر.

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اعتقالات سعودية في صفوف الحجاج بمكة

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