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مصادر فلسطينية: اندلاع حريق في مستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع

السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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