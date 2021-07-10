دعوة لمظاهرة حاشدة في رام الله لمحاسبة قتلة نزار بنات

ودعا ناشطون إلى التجمهر في الخامسة من مساء غد الأحد في ساحة دوار المنارة، في تظاهرة مركزية "غاضبة" بحسب وصفهم.

وكانت مظاهرة حاشدةخرجت في الخليل، الجمعة، للتنديد بمقتل بنات.



وأكد المشاركون في الفعالية الاحتجاجية، رفضهم لسياسة القمع التي تنتهجها السلطة وأمنها.



وانطلقت المظاهرة عقب صلاة الجمعة من مسجد الحسين في الخليل.

وكانت منظمة العفو الدولية، قالت؛ إنَّ السلطات الفلسطينية شنت حملة قمع مروعة لقمع الاحتجاجات السلمية باستخدام القوة غير القانونية، مستهدفة الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والمحامين بالاعتقالات التعسفية، بينما تخضع المعتقلين لعمليات التعذيب.



وأضافت في وقت سابق، أن التوترات في فلسطين تصاعدت منذ وفاة الناقد والناشط الفلسطيني البارز نزار بنات في الحجز في 24 حزيران/ يونيو الماضي.

من جهته، قالت منظمة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"؛ إنه "وصلت إلينا معلومات من مواطنين حول إصدار مؤسسات عامة تعليمات شفهية تضمنت تهديدات بالفصل من الوظيفة، لكل من يعلق عبر مواقع التواصل أو يُشارك في التجمعات السلمية؛ تنديدا بمقتل الناشط نزار بنات".



وفي رسالة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تساءلت المنظمة، عن صحة هذه المعلومات ودوره في هذا الأمر.

ومنذ مقتل نزار بنات بعد اعتقاله من أمن السلطة والاعتداء عليه بالضرب والتعذيب، شهدت مدن فلسطينية عديدة مظاهرات طالبت بكشف حقيقة ما حدث له وتقديم المسؤولين للقضاء، وقوبلت الفعاليات الاحتجاجية بالقمع والاعتقال لا سيما في رام الله.