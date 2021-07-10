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إقامة بيت عزاء للقائد أحمد جبريل في رام الله

إقامة بيت عزاء للقائد أحمد جبريل في رام الله
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

- أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، عن اقامة بين عزاء للقائد أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين– القيادة العامة في مدينة رام الله.

وأوضحت أن العزاء سيقام يوم غد الاحد، في قاعة الكلية الاهلية- دير اللاتين في رام الله.

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