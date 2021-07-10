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ناشطون يقارنون بين طفل يمني يموت جوعا وهدايا السعودية لنانسي!

ناشطون يقارنون بين طفل يمني يموت جوعا وهدايا السعودية لنانسي!
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة قارنت بين طفل يمني يموت جوعا بسبب الحصار الذي تفرضه السعودية وحلفائها الاقليميين والغربيين على الشعب اليمني المظلوم وبين صورة الهدايا الباهظة التي قدمها "خادم اللحرمين الشريفين" ونجله للمطربة اللبنانية نانسي عجرم التي تزور الرياض لاحياء حفل غنائي فيها.

العالم - السعودية

وشن الناشطون هجوما عنيفا على النظام السعودي، لحصاره الشعب اليمني ومنعه عنه الغذاء والدواء، في حين يغدق هذا النظام الهدايا على مطربة اتت لاحياء حفلة غناء في بلد الحرمين.

"Salma Saker" قالت:

مو أساس السعوديه حريصه على التعاليم الأسلاميه!!!؟؟؟

علي حمدان قال: "الفرق بين الكرامة والعار ربما الصورة الاولى حزينة والصورة الثانية متاع لاكن الاولى اكتسبت شرف للأبد والصورة الثانية اكتسبت العار للابد فأيهما مات وايهما عاش للأبد".

تحسين البصري علق على الصورتين قائلا: "بنو سعود اشتركوا بحصار شعبنا العراقي طيلة ١٢ عام راح ضحيته مئات الالاف من النساء والشيوخ والاطفال نتيجة نقص الغذاء والدواء...ليس غريبا على بنو سعود هذه الجرائم بحق الانسانية".

"Yass Saab" قال: "اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا 29 صدق الله العلي العظيم

سورة الكهف ...!!!"

"Sami Kelzi" حمل العرب جميعا مسؤولية ما يحدث لهذا الطفل اليمني:

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