السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مسقط تشيد بالدور الإيراني لحل الأزمة في اليمن

مسقط تشيد بالدور الإيراني لحل الأزمة في اليمن
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

أشاد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العماني، اليوم السبت، بالدور الإيراني المساند لجهود تحقيق السلام في اليمن.

العالم- اليمن

وأكد البوسعيدي في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، اليوم السبت، أن الدور الإيراني في اليمن يعد مساندا لجهود تحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد، نافيا وجود مبادرة عمانية بشأن اليمن.

وأفاد وزير الخارجية العماني بأن تحركات بلاده الدبلوماسية والسياسية في الفترة الأخيرة تعد بمثابة مساعي توفيقية بين الجميع، معتقدا أن كل الأطراف ترغب في تسوية الأزمة اليمنية، وتنشد السلام، وبأن مسقط تعمل على مساعدة الجميع عبر اتباع نظرية أو مفهوم تقريب وجهات النظر، وتسوية أي خلافات.

وشدد البوسعيدي، خلال حواره المطول، على دعم جهود الأمم المتحدة المبذولة في اليمن، خاصة ما يقوم به مبعوث الأمين العام لليمن، حيث تقوم مسقط بالتنسيق الدائم معه، وكذلك مع المبعوث الأمريكي.

روابط ذات صلة

لعنة اليمن تدق اسفين نهاية التحالف السعودي - الاماراتي

إنهيار العلاقات السعودية الإماراتية.. إنها لعنة اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. هل تنسحب مصر والسودان من اتفاقية المبادئ 2015؟

شاهد.. القوات الافغانية تسعى لإستعادة معبر حدودي مع إيران

البرلمان اليمني يسقط عضوية 39 عضوا بتهمة الخيانة العظمى وتأييد العدوان

دراسة دولية: الإمارات تتمرد على السعودية وتريد تجاوز دورها

وزير الري المصري: لن نسمح بحدوث أزمة مياه

فيصل المقداد: قرار مجلس الأمن الأخير جدد التأكيد على وحدة سورية  