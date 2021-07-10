شاهد.. دمشق ترفض آلية إيصال المساعدات لانتهاكا سيادتها

العالم – سوريا

بالاجماع صوت مجلس الامن الدولي بالموافقة على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، والذي تسيطر عليه الجماعات الارهابية وعلى رأسها "جبهة النصرة" فرع القاعدة في سوريا. وينصّ القرار الجديد على التمديد لستة أشهر لإيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، ومن ثم التمديد لستة أشهر أخرى عبر الخطوط الداخلية، أي من خلال دمشق. وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن تجديد آلية دخول المساعدات لسوريا كان عبر قرار مشترك روسي اميركي، واصفا هذا الامر باللحظة التاريخية.

وقال المندوب الروسي لدى الامم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا: "لأول مرة، لم تتمكن روسيا والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق فحسب، بل قدمنا نصًا مشتركًا أيده جميع زملائنا في المجلس. ونتوقع أن يكون هذا النوع نقطة تحول ليس فقط في سوريا بل في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره".

مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، اكد ان دمشق ترفض هذه الآلية المسيسة لما تمثله من انتهاك لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. واضاف ان آلية ايصال المساعدات فشلت في ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وليس إلى الارهابيين. واوضح ان الوفدين الروسي والصيني ووفود أخرى بذلت جهودا لتسليط الضوء على جوانب تخدم هدف تحسين الوضع الإنساني وإيصال المساعدات.

وقال مندوب سوريا لدى الامم المتحدة، بسام صباغ: "ان الحكومة السورية مستمرة بذل قصارى جهدها لتلبية الاحتياجات الانسانية وتوفير الدعم لمحتاجيه للتخفيف من الانعكاسات السلبية التي خلفتها الحرب الارهابية التي فرضت على سوريا".

المبعوث الأممي الخاص الى سوريا، غير بيدرسن، رحب بتبني مجلس الأمن مشروع القرار. واضاف انه يأمل بان يكون هذا القرار بداية تحول لتعزز الوحدة الدولية.. مراقبون اكدوا ان الجماعات الارهابية في الشمال السوري تستغل هذه المساعدات في تعزيز سلطتها على المدنيين في المناطق التي تحتلها، بالاضافة الى ان الدول المشاركة تتجاهل اكثر من خمسة عشر مليون نسمة يعيشون في مناطق سيطرة الدولة السورية، وتواصل ايصال المساعدات عبر مناطق الارهابيين.

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