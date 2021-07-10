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العثور على قنابر هاون وعبوات ناسفة بعملية تفتيشية بكركوك

العثور على قنابر هاون وعبوات ناسفة بعملية تفتيشية بكركوك
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم السبت، عن العثور على قنابر هاون وعبوات ناسفة بعملية تفتيشية في محافظة كركوك.

العالم-العراق

وقالت القيادة في بيان، إن "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة، حيث نفذت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة عملية تفتيش مناطق (الخاتونية العليا، المفتول، قرية الدب) بقضاء الحويجة ب‍كركوك".

وبحسب البيان، فان العملية اسفرت عن "العثور على 5 قنابر هاون عيار 120 ملم وعبوتين ناسفتين محلية الصنع"، مشيرة إلى "رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء".

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