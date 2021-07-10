مديرية صحة إدلب تفتتح مركز خان شيخون الصحي

العالم-سوريا

وأوضح الدكتور حسن جباره مدير صحة إدلب في تصريح لمراسل سانا أن المركز يضم عدة عيادات منها الأطفال والسنية ومعالجة اللايشمانيا وغيرها ويعمل فيه كادر من الممرضين والممرضات والقابلات وفنيي الصيدلة والمخابر لافتاً إلى أن المبنى مؤلف من ثلاثة طوابق خصص واحد منها كمركز صحي وآخر كمقر لمديرية صحة إدلب.

بدوره بين الدكتور مازن نجم رئيس منطقة إشرافية بخان شيخون في مديرية صحة إدلب أن المركز يحوي عيادة عامة وأخرى للأطفال وقسماً خاصاً بالتمريض ويقدم الإسعافات الأولية فضلاً عن وجود صيدلية لصرف مختلف الأدوية إلى جانب برنامج تلقيح الأطفال.

الدكتورة هيام الكامل رئيسة فريق جوال لمعالجة اللايشمانيا في ريف إدلب المحرر أشارت إلى أن الفريق يقدم يومياً خدمات علاجية لمرضى اللايشمانيا وتشخيص إصاباتها ولا سيما في المناطق النائية عن منطقة خان شيخون.