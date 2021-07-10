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النأي بالنفس عن المملكة السلمانية على الطريقة العمانية  

النأي بالنفس عن المملكة السلمانية على الطريقة العمانية  
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

عشية الزيارة المرتقبة لسلطان عمان هيثم بن طارق إلى السعودية ، صرح وزير خارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي أن بلاده لن تكون الدولة الثالثة التي تطبّع علاقاتها مع "إسرائيل".

العالم - كشكول

التأمل في الإعلان الرسمي عن هذه القضية يكشف عن أن نظرة الرأي العام في العالم الإسلامي تجاه السعودية ، هي انه ورغم انها ليست في عداد الدول المطبّعة مع "اسرائيل" الا انها في عداد المدافعين والداعمين الاشداء لهذا الاجراء المشين .

سلطان عمان ومن منطلق علمه بهذه المسالة اتخذ إجراءات احترازية قبل رحلته إلى المملكة عبر هذا الاعلان ليعلن براءته بشكل حاسم من كونه أحد المطبّعين مع "إسرائيل" .

ربما من خلال هذا الاعلان حاول سلطان عمان اعتماد سياسة الهروب الى الامام وأغلاق الطريق أمام أي اقتراح محتمل من شاكلة تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" من قبل السعودية.

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