بيادق "خلق" الإرهابية ومؤتمراتها المزيفة  

العالم – يقال أن

زمرة خلق الإرهابية التي رفعت من قائمة الإرهاب الأميركية عام 2012 ومن لائحة الإرهاب الأوروبية عام 2011 بدفع صهيوني وأموال خليجية مشبوهة بهدف تفعيل هذه المنظمة الإرهابية ودفعها للقيام بالأعمال الارهابية بالوكالة ضد أبناء الشعب الإيراني، ما تزال إلى اليوم تحظى بدعم مالي وإعلامي كبير بهدف زعزعة الأمن في الداخل الإيراني، ولكن على الرغم من كل هذا الدعم فإن فشل هذه المنظمة بدى واضحا خلال الفترة الماضية وخصوصا انها لا تمتلك أي شعبية في الداخل الإيراني في ظل تورطها بعمليات ارهابية راح ضحيتها حوالي 17 ألف مواطن ومسؤول إيراني خلال عقود سابقة.

زمرة خلق الإرهابية وعلى الرغم من كل الدعم الإعلامي الغربي ومحاولات تصويرها على انها قادرة على التأثر على الداخل الإيراني إلا ان الواقع في الحقيقة يعكس مدى تشرذم هذه الزمرة الإرهابية وتحولها إلى مجرد بيدق تحركه أيادي معادية للشعب الإيراني ولعل الفجوة الموجودة في الوقت الراهن بين عناصر هذه الجماعة الذين يعيشون داخل اسوار مرتفعة في ألبانيا لا يختلطون مع محيطهم، وزعمائها الذين يعيشون حياة مرفهة اشبه بحياة الامراء تعد أكبر دليل على هذا التشرذم.

تهدف المؤتمرات الصورية التي يتم اقامتها لزمرة خلق الإرهابية لتكبير صورة هذه المنظمة على المستوى الدولي بحيث يتم توظيفها فيما بعد لخدمة المخططات المعادية للجمهورية الإسلامية، ويؤكد المراقبون لعمل هذه المنظمة الإرهابية أن هناك أموال طائلة تدفع للمسؤولين والمشرعين الامريكيين مقابل المشاركة في مؤتمرات هذه الزمرة بهدف رسم الصورة المطلوبة لهذه المنظمة الإرهابية.

ولا شك أن تشويه صورة الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية تعد من الأهداف التي يتم دعم هذه المنظمة الإرهابية من أجلها ولكن الوقائع والأدلة والإثباتات ستبقى دائما خير دليل على أن أيدي الزمرة الإرهابية ملطخة بدماء الأبرياء وان كل محاولات تجميل صورة هؤلاء الإرهابيين لن تنجح لن صوت الحقيقة أقوى دائما.