شاهد.. تراجع الوعود بتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة

العالم – فلسطين

ككرة اللهب يتدحرج الوضع في غزة نحو الهاوية فالحصار يشتد كما لو كان في ايامه الاولى كل السلع في طريقها للانقراض حتى المستلزمات الاساسية كحليب الأطفال والأدوية.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، جمال الخضري: "بعد الحرب هناك اغلاق شامل وهناك حصار مشدد ومنع "اسرائيل" لدخول مواد البناء وكل مستلزمات الاعمار وكذلك احتياجات المواطنين في غزة، هناك اكثر من الف صنف تمنعها "اسرائيل" من الدخول وهناك بضائع بمئة مليون دولار معطل دخولها الى القطاع".

أما الإعمار فكل الوعودات التي سقط على مسامع اهل غزة ذهبت ادراج الرياح لاسيما الوعد الامريكي الذي بات واضحا انه للاستهلاك الاعلامي فمواد البناء لا تدخل غزة والعائلات ماتزال مشردة بلا مأوى.

من جهة اخرى، قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، ناجي سرحان: "الاحتلال مازال يشدد قبضته على القطاع؛ المعابر شبه مغلقة، مواد البناء ممنوعة من الدخول، اموال الاعمار لم تأتي حتى الان. لا يوجد بوادر جدية في بدء هذه العملية".

كما قالت مواطنة تم تدمير بيتها في بيت حانون شمال قطاع غزة: "الحياة صعبة جدا ولا يوجد هناك راحة ولا يوجد شيء، حياتنا كلها عذاب بعذاب ونحن مشردين من هنا الى هناك بلا جدار او مأوى".

وبينما تخنق غزة بالحصار تعلو التهديدات الاسرائيلية بجولة عدوان جديدة والمقاومة شارف صبرها على النفاذ.

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي، ناجي الظاظا: "في تقديري ان المقاومة الفلسطينية قالت كلمة واضحة بمعنى ان غزة لن تعاني وحدها واستمرار هذه الحالة يشي بان الشعب الفلسطيني لا يمكن ان ينتظر العالم حتى يجد آليات فوق العادة لادخال المنحة القطرية او البدء لاعادة الاعمار".

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