السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١
١١:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول يمني: التصريحات الأمريكية تنسف مزاعم إدارة بايدن حول توجهها للسلام

مسؤول يمني: التصريحات الأمريكية تنسف مزاعم إدارة بايدن حول توجهها للسلام
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد عضو الوفد الوطني اليمني المفاوض عبد الملك العجري أن التصريحات الأمريكية التي اتسمت بالتحريض على القتال تنسف مزاعم إدارة بايدن حول توجهها للسلام.

العالم - اليمن

وقال العجري لقناة المسيرة إن مبعوث الولايات المتحدة لا يقدم غير ما تطرحه السعودية ويبدو إن شعارات وقف الحرب التي رفعها بايدن فترة الانتخابات توقفت لتعود واشنطن لسياستها القديمة المشجعة للعدوان.

ووصف العجري السلام الذي كانت تسعى إليه واشنطن مجرد فض اشتباك مؤقت تتوجه بموجبه نحو إثارة الوضع الاقتصادي والاجتماعي من الداخل وهذا ما رفضناه.

وأضاف إن بايدن كان يريد تبريد بعض الأزمات في المنطقة وكان يتصور ان لديه قدرة لتمرير تكتيك عدواني مغلف بالسلام وبعد الفشل عاد لسياسة التحريض.

وأوضح العجري أن أمريكا قد تقاتل مع القاعدة وداعش جنبا إلى جنب دون أن يتحدث عن ذلك أحد.

وأشار إلى أن القاعدة قاتلت مع العدوان في البيضاء وتعز ومناطق عدة ولكن الأمريكي كان يحاول التعامي عن ذلك.

روابط ذات صلة

لا اختزال ولا وقف للحرب دون شطب الحصار وضمان مصلحة اليمن

العجري يلمح بفشل زيارة المبعوثين الأممي والأمريكي إلى مسقط

صنعاء: لدينا عدد كبير من المتعاونين داخل مأرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول يمني: التصريحات الأمريكية تنسف مزاعم إدارة بايدن حول توجهها للسلام

استهداف قوات الإحتلال الأمريكي في قاعدة كنيكو بريف دير الزور

خطيب زادة: الساسة الغربيون باعوا انفسهم بثمن بخس بمشاركتهم في سيرك المنافقين

تونس تسجل أكبر عدد من الوفيات بكورونا منذ انتشار الجائحة

ألمانيا.. إعلان غير مسبوق لحالة الطوارئ شرقي البلاد.. والسبب؟!

شاهد: ما قصة حصة 'اسرائيل' من مياه سد النهضة؟