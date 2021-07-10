استهداف قوات الإحتلال الأمريكي في قاعدة كنيكو بريف دير الزور

العالم - سوريا

وأفاد مراسل "سانا" نقلاً عن مصادر محلية بسماع دوي إنفجار من جهة معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي.

وأعلنت مصادر خبرية أن صافرات الانذار تدوي داخل قاعدة كنيكو النفطية التي تشغلها القوات الامريكية المحتلة في محافظة دير الزور قرب الحدود العراقية السورية.

وقالت المصادر أن ٤ صواريخ سقطت بصورة مباشرة على قاعدة كنيكو.

وأعلنت عن مشاهدة اشتعال النيران داخل قاعدة كنيكو وتحليق مكثف للطيران في سماء بلدة معيزيلة والعزبة .

وأضافت المصادر: "وعلى الفور، بدأت طائرات الاحتلال الامريكي المسيرة بتمشيط المنطقة والتحليق فوق الحقل ومحيطه لرصد أي تحركات، ومعرفة مصدر إطلاق القذائف.

وكانت القواعد العسكرية لقوات الاحتلال الامريكي في ريف دير الزور الشرقي قد تعرضت خلال الأسبوعين الماضيين إلى هجمات متتالية أدت إلى انفجار مستودعات ذخيرة وإصابة عدد ممن بداخلها.

وتعد العملية الجديدة، الرابعة التي تتعرض لها المواقع الأمريكية في حقلي (العمر) النفطي و(كونيكو) الغازي السوريين.

وعلى الرغم من الإجراءات المشددة التي يتخذها جيش الاحتلال الأمريكي في محيط الحقلين والقرى والبلدات المجاورة، بما في ذلك تسيير الدوريات بشكل منتظم، إلا أنه ما يزال يعاني صعوبة السيطرة الأمنية على هذه المنطقة الغنية بالنفط، والتي كان قد استولى عليها منذ نهاية عام 2017.