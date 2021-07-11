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الكاظمي: العراق أنفق 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003

الكاظمي: العراق أنفق 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، السبت، أن بلاده أنفقت 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، فيما أعلن القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء.

العالم-العراق

وقال في بيان صحفي، إن "الإرهابيين وداعميهم يواصلون محاولتهم إعاقة الحياة في العراق، فبعد أن عجزوا عن المواجهة مع قواتنا المسلحة البطلة، ها هم يستهدفون محطات وأبراج الطاقة الكهربائية بشكل متواصل".

وأضاف: "هناك قوى واهمة، تعمل على ألا يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز، وتحاول إعاقة هذه الجهود بكل وسيلة".

وأشار الكاظمي، إلى أن "العراق أنفق ما يقرب من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل الى حل المشكلة من جذورها".

وتابع، أن "التحقيقات مستمرة في مواطن الفساد ضمن عمل وزارة الكهرباء، وقبضنا الفعل على عدد ممن صدرت بحقهم مذكرات قضائية إثر هذه التحقيقات".

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