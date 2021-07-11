شاهد .. كاميرا العالم تواكب انتصارات القوات اليمنية في محافظة البيضاء

العالم - مراسلون

بعد تأمين مركز الزاهر بمحافظة البيضاء اليمنية توالت انتصارات الجيش واللجان الشعبية بتأمين القربة والشبكة وآل يزيد ويسلم والجماجم والحبج وجبل كساد الاستراتيجي في الزاهر إلى جانب تأمين مواقع أخرى في جبهة الصومعة والضحاك.

انتصارات الجيش واللجان الشعبية في جبهة البيضاء ودحر عناصر الإرهاب وتأمين مناطق وقرى المواطنين لاقت ترحيباً واسعاً من قبل الأهالي الذين باركوا الانتصارات بعد أن تنفسوا الصعداء من جور انتهاكات وجرائم التنظيمات الإرهابية معلنين تأييدهم ووقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواصلة تحرير باقي الاوكار التى فرت اليها عناصر الإرهاب.

وقال مدير مديرية الشرية بمحافظة البيضاء الشيخ ياسر إدريس:" هذا النصر تحقق بفضل الله وأننا على قلب رجل واحد من أجل إستئصال هذه الشرذمة القذرة ومن اجل اجتثاثها على مستوى المحافظة، هذه البيضاء التي نقول لأعداء الله وأعداء الإنسانية اي امريكا وإسرائيل وأذنابهم، أن هذه المحافظة ستبقى بيضاء بفضل الله ثم رجالها وإننا لن نحرر فقط البيضاء بل جميع أنحاء اليمن".

هي البيضاء بعزم وإرادة أبناءها وتلاحمهم الشعبي إلى جانب الجيش واللجان الشعبية تصنع الإنتصار وأكثر و تظل بيضاء اليمن لا تقبل وشاح سواد العدوان وتنظيماته الإرهابية.

بصمود أبنائها وتلاحمها الشعبي الى جانب الجيش واللجان الشعبية تنتصر البيضاء على قوى العدوان وتنظيماته الإرهابية قاطعة العهد على مواصلة التقدم والإنتصار حتى تتحرر اليمن بشكل كامل.