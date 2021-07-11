قاليباف يوجّه رسالة لنظيره السوري حول توطيد العلاقات

العالم - ايران

واشار كلرو، في تصريح صحفي السبت، الى زيارة الوفد البرلماني الايراني لسوريا، موضحاً: ان محادثات بناءة وطيبة جرت خلال لقاءاته والوفد البرلماني المرافق مع كبار المسؤولين السوريين منهم رئيس الوزراء ومستشارة الرئيس السوري ووزير الخارجية ورئيس مجلس الشعب واعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية السورية الايرانية.

واضاف: إن المحادثات بين الوفد البرلماني الايراني والمسؤولين السوريين تناولت تقويم الوضع الحالي في سوريا على الصعد الميدانية والسياسية والاقتصادية وتقويم العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية.

وتابع: كما تناولت المحادثات تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والعمل على تطوير العلاقات الثنائية عبر القنوات الدبلوماسية البرلمانية.

وعدّ زيارة الوفد البرلماني الايراني بأنها نجحت في تحقيق أهدافها.